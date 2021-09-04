AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUŞADASI'NI SONBAHARA HAZIRLIYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi ekipleri Kusadasi'ni ortak bir çalismayla sonbahara hazirliyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi ekipleri Kusadasi'ni ortak bir çalismayla sonbahara hazirliyor. Ilçeyi daha da güzellestirmek için yeni fidan dikimleri yapilirken Kusadasi'na gelen turistlerin ugrak yeri olan bölgeler de özel araçlarla yikaniyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi bu yaz aylarinda da yüksek doluluk oranini ulasan ve milyonlarca yerli ve yabanci turisti agirlayan Kusadasi'ni sonbaharda da güzel tutmak için çalismalarini sürdürüyor. Turizmde Aydin'in gözbebegi olan ilçenin çehresini degistiren çalismalara imza atan ekipler, bir taraftan yeni çiçek dikimleri yapip çalilarin budamalarini gerçeklestirirken bir taraftan da rutin temizlik çalismalarini sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, turizmin gözbebegi Kusadasi için çalismalarinin artarak devam edecegini söyledi.

Kaynak: Habermetre