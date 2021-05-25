Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Bulvarı'nda yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Bulvarı'nda yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın değişimine sunduğu katkıdan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda başlattığı hizmet seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin birçok farklı noktasını yenileyen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı'nda çalışmaya başladı. Hafriyat işleminin ardından bölgeye 600 ve 800'lük koruge borular döşenerek yağmur suyu hattı yenilendi. Trafik sakinleştirme projesi kapsamında tek yön uygulamasına geçilen Atatürk Bulvarı'na alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası'nın değişimi ve gelişimi için çalışmaya aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen çalışmalarımızı yerinde inceledik. Altyapı çalışmaları tamamlanan bulvarımızda sıcak asfalt çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Kuşadası'na verdiği değer ve sayısız hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:31:24. #1.15#

title