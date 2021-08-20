AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Il Kültür ve Turizm Müdürü'nün bugün bir yerel basin organina yapmis oldugu eksik açiklamanin düzeltilmesi geregi hasil olmustur.

Aydin Il Kültür ve Turizm Müdürü'nün bugün bir yerel basin organina yapmis oldugu eksik açiklamanin düzeltilmesi geregi hasil olmustur. Söyle ki; Aydin Büyüksehir Belediyesi ilimizde bulunan ören yerleri için yalnizca son iki yilda bütçesinden 1 milyon 853 bin TL ödenek ayirmis ve harcamistir.

Bunu disinda ören yerlerimizin ihtiyaç duydugu is makinesi, çesitli bakim-onarim ihtiyaçlari da düzenli olarak karsilanmaktadir. Örnegin Nysa antik kenti içerisinden geçen yol idaremizce deplase edilmis bu proje için 10 milyon 213 bin TL harcanmistir. Yine Alinda antik kentine de belediyemizce kazi evi tahsis edilmis, Mastaura antik kentinin kazi evinin de altyapisi idaremizce yapilmistir. Magnesia antik kentinde gerekli olan hafriyat çalismalarina da belediyemiz is makineleriyle destek olunmus, 150 kamyon malzeme nakli gerçeklestirilmistir.

Ören yerlerimize Aydin Büyüksehir Belediyesi'nce verilen desteklerin yalnizca bir bölümünü içeren bu bilgiler isiginda idaremizin illimizde devam eden tüm arkeolojik faaliyetleri yakindan takip ettigini, tüm kazilara dokundugunu ve bu konuda bizleri ihmalkarlikla itham eden tüm iddialari da siddetle reddettigimizi kiymetli Aydin kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ayrica hatirlatmak isteriz ki; bugüne kadar Aydin Kültür ve Turizm Il Müdürlügü, bu vesileyle Büyüksehir Belediyemizle herhangi bir temas da kurmamistir.

Kaynak: Habermetre

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI - Haberler
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