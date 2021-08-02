AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ MARMARİS'TE ATEŞLE MÜCADELE EDİYOR
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ MARMARİS'TE ATEŞLE MÜCADELE EDİYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ MARMARİS'TE ATEŞLE MÜCADELE EDİYOR
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Marmaris'in pek çok bölgesini etkisi altina alan orman yanginlari günlerdir sürüyor.

Marmaris'in pek çok bölgesini etkisi altina alan orman yanginlari günlerdir sürüyor. Orman yanginiyla ilk gününden bu yana yogun bir çaba ile mücadele eden Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi ekipleri mücadelesine devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertugrul Yamen'in de olay yerinde takip ettigi çalismalar, yanginin yerlesim yerlerine ulasmasini engellemek için Büyüksehir'in deneyimli kadrosunun canhiras ve etkin mücadelesi ile sürüyor.

Baskan Çerçioglu: Dayanismayi büyütecegiz

Süreci yakindan takip ettigini ve dayanismayi büyüterek bu zorlu günleri atlatacaklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "10 araç ve 25 kisilik itfaiye ekibimizle yanginla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize ihtiyaç duyulan her alanda yardima haziriz. Bugün bir itfaiye erimiz yaralandi ama tedavi olup özveri ile çalismaya geri döndü. Itfaiye ekiplerimize verdikleri büyük mücadele için tesekkür ediyorum. Ayaklarina tas degmesin. Dayanismayi büyütecegiz ve bu zor süreci birlikte atlatacak, yaralarimizi beraber saracagiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ MARMARİS'TE ATEŞLE MÜCADELE EDİYOR - Haberler
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