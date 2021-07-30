AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ EKİPLERİ MARMARİS YANGININA MÜDAHALE EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ EKİPLERİ MARMARİS YANGININA MÜDAHALE EDİYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ EKİPLERİ MARMARİS YANGININA MÜDAHALE EDİYOR
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangini binlerce agaci kül etti.

Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangini binlerce agaci kül etti. Yanginlarla canla basla mücadele eden Aydin Büyüksehir Belediyesi itfaiye ekipleri de iki ekip halinde Marmaris yangina müdahale etmek için görev aliyor.

Türkiye'nin en hizli itfaiye ekipleri arasinda gösterilen Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, deneyimli kadrosu ile hizli ve etkin müdahaleleri ile yanginlarla canla basla mücadele ediyor.

Baskan Çerçioglu: Yangindan etkilenen tüm vatandaslarimiza geçmis olsun dileklerimi iletiyorum

Dayanisma ile bu sürecin asilacagini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Marmaris'teki yangin söndürme çalismalarinda büyük bir özveriyle çalisan itfaiye ekiplerimizden Allah razi olsun, ayaklarina tas degmesin. Hepinize yürekten tesekkür ediyor, yangindan etkilenen tüm vatandaslarimiza bir kez daha geçmis olsun dileklerimi iletiyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Prens Harry Acun Ilıcalı Çağatay Akman
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ EKİPLERİ MARMARİS YANGININA MÜDAHALE EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:20:41. #1.15#

title