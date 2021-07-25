Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri günü yoğun geçiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugünü de yoğun mesaiyle geçiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugünü de yoğun mesaiyle geçiriyor. Ekipler Efeler'in Kuloğullar Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınına anında müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

Bugün öğleden sonra gelen yangın ihbarına hızlıca cevap veren ekipler samanlık yangınına müdahale etti. Zorlukla söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günlük yangın sayısının arttığını hatırlatıp vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı