AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMET SEZGİN'İ ANDI - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMET SEZGİN'İ ANDI

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMET SEZGİN'İ ANDI

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, uzun siyasi hayati boyunca; Aydin Belediye Baskanligi, Gençlik ve Spor, Maliye, Içisleri ve Milli Savunma Bakanligi, Basbakan Yardimciligi ile TBMM Baskanligi yapan Ismet Sezgin, vefatinin yil dönümünde Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan anildi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, uzun siyasi hayati boyunca; Aydin Belediye Baskanligi, Gençlik ve Spor, Maliye, Içisleri ve Milli Savunma Bakanligi, Basbakan Yardimciligi ile Tbmm Baskanligi yapan Ismet Sezgin, vefatinin yil dönümünde Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan anildi.

Büyüksehir Belediyesi, Ismet Sezgin adina Bey Cami önünde lokma hayri düzenledi. Lokma hayrina katilan vatandaslar, Büyüksehir'in bir vefa örnegi gösterdigini ifade ederek, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na duyarliligindan dolayi tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu: Saygi ve rahmetle aniyorum

Baskan Özlem Çerçioglu sosyal medya hesabinda yayinladigi mesajda "Türk siyasetinde "Ismet Abi" olarak anilan degerli hemsehrimiz Ismet Sezgin'i vefatinin yil dönümünde saygi ve rahmetle aniyorum. " dedi.

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