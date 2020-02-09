Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam ediyor.

09.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:07
Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam 'da iki farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


İncirliova'nın Hacıaliobası ve Yazıdere mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İncirliova'ya yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşların talepleri yatırım programına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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