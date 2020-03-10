Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi
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Aydın, Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

10.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:38
Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası ile meclis salonununda dezenfekte çalışması yapan ekipler, ilaçlamayla virüs ve bakterilere karşı hijyen sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ana binamızın özellikle yoğun kullanılan bölümlerde dezenfeksiyon işlemlerini aksatmadan düzenli olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye ekiplerinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da dezenfekte yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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