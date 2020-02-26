Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'in yollarını yeniliyor

26.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:24

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nin yollarını yeniliyor.



Toplam 2 bin 300 metre sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı mahallede kazı çalışmalarının ardından temel malzeme serimine geçildi. Belediye yol çalışmasını bitirdikten sonra mahallede 2 bin metrekare de kaldırım çalışması yapacak. Yolların yenilenmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren mahalle sakinleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.



Aydın'dan yerel turizm açısından önemli bir konuma sahip olan, ilçe sakinlerinin Selatin Köy Pazarı'na ulaşım hattı olan Balatçık mahallesi yolunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hızla ilerliyor. Şubat ayı başında başlanan çalışmalarda kazı çalışmaları bitirilirdi. Temel malzeme serimine geçilen yolda çalışmaların mart ayı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Yol çalışması bitirildikten sonra mahallede 2 bin metrekare de kaldırım çalışması yapılacak.



Mahallelerinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan altyapı çalışmalarının bitirildiğini, yol yatırımıyla birlikte mahallenin çehresinin değişeceğini belirten Balatçık Mahalle Muhtarı İbrahim Köylü, yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Eski yolun bozuk olmasından dolayı kazaların yaşandığını ifade eden Köylü "Mahallem daha önce böyle hizmet almamıştı. Başkanımız Çerçioğlu'nun mahallemize birçok hizmeti oldu. Altyapı çalışmalarının yanı sıra AYBA da mahallemde iyi bir çalışma yürütüyor. Yapılan hizmetler için Başkan Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Yolların yenilenmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren mahalle sakinleri de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve çalışmayı yürüten ekiplere teşekkür ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA