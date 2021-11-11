AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SEVDİĞİ TÜRKÜLERLE ANDI

Aydin Büyüksehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramizdan ayrilisinin 83. yildönümünde düzenlenen bir etkinlikle andi. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun katildigi gecede Atatürk'ün son katildigi balo da canlandirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdigi türkülerin Aydin Büyüksehir Belediyesi Konservatuvari egitmenlerince seslendirildigi gecede Atatürk Kent Meydani'ndaki havuzda olusturulan su perdesinde, Atatürk'ün hayatindan kesitler de gösterildi. Isikli ses gösterisine de yer verilen gecede Atatürk'ün 2 Subat 1938'de Bursa'nin tarihi Belediye Sarayi'nda katildigi ve orada oynadigi son zeybek de konservatuvar egitmenlerince canlandirildi.

Baskan Çerçioglu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygi, özlem ve minnetle andiklarini söyledi.

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