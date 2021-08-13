AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLERİ KALDIRDI
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLERİ KALDIRDI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLERİ KALDIRDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal belediyecilik anlayisi ile vatandaslarin hayatlarini kolaylastiracak hizmetlerini sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi, engelli vatandaslarin sosyal ve is hayatinda yasadiklari zorluklari asmalari için yardimlarini sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayisi ile vatandaslarin hayatlarini kolaylastiracak hizmetlerini sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi, engelli vatandaslarin sosyal ve is hayatinda yasadiklari zorluklari asmalari için yardimlarini sürdürüyor.

Engelleri ortadan kaldirmak için sosyal yardimlarina araliksiz olarak devam eden Büyüksehir Belediyesi, gelen talepler üzerinden yapilan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaslari belirliyor. Belirlenen vatandaslara yapilan bilgilendirmenin ardindan tekerlekli sandalyeleri adreslerine, Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclis Üyesi Baris Altintas ve Sosyal Hizmetler Daire Baskani Vicdan Çetav tarafindan teslim edildi.

Vatandaslar, yapilan yardimlar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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