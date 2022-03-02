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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve yağmur yerini kara bırakırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu noktalarda hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve yağmur yerini kara bırakırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu noktalarda hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi, yollarda ulaşımın aksamaması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını 7/24 esasına göre yerine getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Koçarlı, Buharkent, Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

"Hızlı çözüm için 444 40 09"

Kar yağışıyla yollarda oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek için ekiplerin görev başında olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla yolların daha güvenli hale getirildiğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi' hattını arayabileceklerini belirtti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Buharkent, Aydın, kar, Yerel, Haberler

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