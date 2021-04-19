Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte istasyonları ve mobil ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte istasyonları ve mobil ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana kentin her yanında dezenfekte çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. 17 ilçenin tamamında kamu binalarının, halka açık alanların, okulların, işyerlerinin yanı sıra kamu-özel fark etmeksizin araçların ve virüse yakalanan vatandaşların binalarında ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca tüm hızıyla aralıksız sürdürülüyor.

Dezenfekte istasyonları çalışmaya devam ediyor

Bu kapsamda farklı noktalarda kurulan dezenfekte istasyonları ile toplu taşıma araçları başta olmak üzere talep eden tüm vatandaşların araçları dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Korona virüsü engellemede en önemli araç olan maske konusunda da vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca maskeyi ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Dezenfekte çalışmaları ve maske temini konusunda vatandaşlarımıza eksiksiz olarak destek oluyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan gerekli kişisel tedbirlerini almalarını ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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