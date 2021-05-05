Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen aylarda İncirliova Hacıaliobası'ndaki 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde deneme üretimi yapılan ekonomik değeri yüksek kuşkonmaz bitkisinden 10 dekarlık daha dikim yapıldı.

Geçen aylarda İncirliova Hacıaliobası'ndaki 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde deneme üretimi yapılan ekonomik değeri yüksek kuşkonmaz bitkisinden 10 dekarlık daha dikim yapıldı. Yüksek folik asidin yanı sıra yüksek oranda C, B2 ve K vitamini içeren kuşkonmaz bitkisinden üretilen fideler ise Aydınlı üreticilere dağıtılacak. Başkan Çerçioğlu Aydın'ı tarımda çok daha iyi noktalara getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederken 'Aydın Çiftçi Merkezi'ndeki çalışmaların da bu amaca hizmet ettiğinin altını çizdi.

Aydın'da yetiştirilen ürünlere ek olarak ekonomik değeri yüksek olan alternatif ürünlerin de yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen aylarda deneme üretimi yapılan ve yüksek verim alınan kuşkonmazın üretimine başladı. Toprak yapısına ve iklime yüksek uyum sağlayan kuşkonmazdan 10 dekarlık alanda dikim yapıldı. Bitkilerin toprağa sıkı tutunması ve saçaklanması için azot takviyesi yapılırken elde edilecek fideler Aydınlı üreticilere dağıtılacak.

"Aydın Çiftçi Merkezi çiftçilerimize önderlik edecek"

Kuşkonmazın ekonomik değerinin yüksek olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, Aydın iklimiyle uyumlu olan bu bitkinin çoğaltılmasına geçtiklerini söyledi. Bir sonraki aşamada çoğaltılan bitkileri Aydınlı üreticilerle paylaşacaklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Aydınlı üreticilerimizin alternatif tarım ürünlerine yönelmek istediklerini biliyoruz ve onları desteklemek için de çalışmaya devam ediyoruz. Tam da onların istedikleri gibi pandemi süreci sonrasında Aydın Çiftçi Merkezimizde isteyen üreticilerimize kuşkonmazın ve diğer üretimini yaptığımız bitkilerin üretim aşamalarıyla ilgili eğitimler vereceğiz. Tüm vatandaşlarımıza açık olan merkezimiz Aydınlı çiftçilerimize öncü olacak. Deneyimlerimizi çiftçilerimizle olduğu gibi isteyen kurum ve kuruluşlarla da paylaşmaya hazırız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı
Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı
Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı
Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilere dağıtılacak olan kuşkonmazların dikimini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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