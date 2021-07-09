Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir yandan kendi seralarında ürettiği çiçeklerle estetik dokunuşlar yaparken, bir yandan da parkların bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir yandan kendi seralarında ürettiği çiçeklerle estetik dokunuşlar yaparken, bir yandan da parkların bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Aydın'ın pırıl pırıl caddelerini kendi seralarında ürettiği binlerce çiçekle süsleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda peyzaj çalışmalarıyla estetik görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler, 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki kavşak, refüj, sahil şeritleri, bulvarlar ve parklarda yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim şartlarına göre seçilen çiçeklerle rengarenk alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor. Peyzaj çalışmaları ile birlikte; yabani otların kesimi, özellikle refüjlerde yer alan ağaçlar ile parklardaki ağaç dallarının budanması, parklardaki aydınlatmalar ve kent mobilyalarının bakım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

"Ekiplerimiz doğanın ritmine ayak uydurarak çalışıyor"

Vatandaşların sağlıklı ve estetik yaşam alanlarında daha mutlu olacağına inandıklarını belirten Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin her köşesinde Büyükşehir Belediyesi olarak daha kullanışlı yaşam alanlar ve buna bağlı olarak çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Ekiplerimiz doğanın ritmine ayak uydurarak çalışıyor. Mevsim şartlarına göre kendi ürettiğimiz çiçeklerle daima kentimizi rengarenk olacak şekilde süslüyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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