Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kısa sürede 375 mahalleyi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların öneri, talep ve isteklerini dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kısa sürede 375 mahalleyi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların öneri, talep ve isteklerini dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin 17 ilçesinin tamamında 'Büyükşehir Sahada' çalışmasıyla vatandaşlarla buluşuyor. Kentin geleceğine yapılacak yatırımları ve kısa sürede hayata geçirilerek vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları, yine vatandaşlarla birlikte planlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede 375 mahallede toplantı gerçekleştirdi. Planlanan işler hakkında vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi bürokratları, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve öneriler ile birlikte iş planı oluşturuyor. Vatandaşların öncelikli ihtiyaçları ile göz önünde bulundurularak yapılan iş planları ile hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor.

Aydınlıları en iyi hizmeti, en kısa sürede verebilmek ve güncellenen ihtiyaçları ilk ağızdan dinlemek için yapılan bu toplantılardan çok memnun olan vatandaşlar ve muhtarlar bu çalışma sistemi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Beraber karar verip, beraber yapıyoruz"

"Halk İster Büyükşehir Yapar" sözünü bir yansıması olan bu toplantılarla vatandaşların çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın taleplerini belirli bir plan doğrultusunda eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Beraber karar verip, beraber yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde aynı anlayış ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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