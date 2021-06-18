Aydın Büyükşehir Belediyesi Bir Günde 60 Mahalleyi Ziyaret Etti

Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'nun katilimci belediyecilik anlayisi ile vatandas odakli olarak gerçeklestirilen ve Aydin'in 17 ilçesinin tamaminda yapilacak olan mahalle toplantilarinin ilk programi 60 mahallede bürokratlarin katilimiyla basladi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'nun katilimci belediyecilik anlayisi ile vatandas odakli olarak gerçeklestirilen ve Aydin'in 17 ilçesinin tamaminda yapilacak olan mahalle toplantilarinin ilk programi 60 mahallede bürokratlarin katilimiyla basladi.

Toplantilarda, Büyüksehir Belediyesi'nin gerçeklestirdigi yatirimlar ve planlanan hizmetler vatandaslara aktarilirken, vatandaslarin da mahalleleri ile ilgili talepleri tek tek not alindi.

"Biz vatandasin ayagina gider, yerinde tespitler yapar ve yerinde çözüm üretiriz. "

Baskan Özlem Çerçioglu, "Bizim öncelikli görevlerimizden birisi de vatandaslarimizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirmek ve onlarin taleplerini belirli bir plan dogrultusunda hayata geçirmektir. Aydin'in gelecegini vatandaslarimiz ile birlikte planliyoruz. Biz her zaman oldugu gibi vatandasin ayagina gider, yerinde tespitler yapar ve yerinde çözüm üretiriz. Önümüzdeki günlerde de bürokratlarimiz tüm mahallelerimizi ziyaret edecekler. " dedi.

Kaynak: Habermetre