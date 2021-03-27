Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı. Başkan Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle, Berat Kandili'miz mübarek olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde 17 ilçede ve 29 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva ve maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi her kandilde olduğu gibi Berat Kandil'nde de vatandaşlara gelenekselleşen helva dağıtımını, tüm ilçelerde sürdürdü. Vatandaşlar kandil günlerinde bir sıcak tebessüm oluşturan ve birlikteliği pekiştiren bu paylaşımların Büyükşehir'in devam ettirmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Berat Kandili için yayımladığı mesajında "Tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle, Berat Kandili'miz mübarek olsun" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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