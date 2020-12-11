Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı

11.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Korona virüse yakalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Korona virüse yakalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz'a geçtiğimiz Cuma günü Korona virüs testi yapıldı. Yapılan test sonrası hastalığa yakalandığı anlaşılan Karakoz evinde karantinaya alındı. Karakoz, Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken şu notu düştü; "Cuma günü yapılan tetkik sonucunda covid testim pozitif çıkmış olup;evde tedavi sürecim devam etmektedir. Gece gündüz demeden fedakarca;insanüstü bir emekle çalışan tüm sağlık personellerimize teşekkürü de borç biliyorum. Kurallara uyalım, kapalı mekanlarda özellikle maskemizi çıkartmayalım,alkol sigara içen yakalanmıyormuş safsatasına hele hiç inanmayalım. Allah herkese sabır ve şifa versin.Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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