Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı - Haberler
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde düzenlenen bir etkinlikle andı.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde düzenlenen bir etkinlikle andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katıldığı gecede Atatürk'ün son katıldığı balo da canlandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince seslendirildiği gecede Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda oluşturulan su perdesinde, Atatürk'ün hayatından kesitler de gösterildi. Işıklı ses gösterisine de yer verilen gecede Atatürk'ün 2 Şubat 1938'de Bursa'nın tarihi Belediye Sarayı'nda katıldığı ve orada oynadığı son zeybek de konservatuvar eğitmenlerince canlandırıldı. Başkan Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andıklarını söyledi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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