Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ekim-dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları ve İzmirlileri Ata Tohumundan yetiştirilen doğal ürünlerle buluşturmak için hazırlıklara başladı.

Ekim-dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları ve İzmirlileri Ata Tohumundan yetiştirilen doğal ürünlerle buluşturmak için hazırlıklara başladı.

2015 yılında hayata geçirilen Ata Tohumunu koruma ve çoğaltma çalışmaları ile çiftçileri yerli tohumlarla üretime teşvik ederek, ülkenin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçme vizyonunu ortaya Aydın Büyükşehir Belediyesi; milyonlarca tohumu ve bu tohumlardan üretilen fideleri çiftçilere ve vatandaşlara dağıttı. Büyükşehir, sadece Aydın içinde değil, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlardan talep edenlere de zarflar içinde ata tohumları ulaştırdı.

Üretim zincirinin tüm halkaları uygulamalı olarak örnek gösteriliyor

Ata tohumu dağıtımının yanı sıra zincirin diğer üç halkasında da örnek olan Büyükşehir, önce bu tohumlardan elde edilen fideleri dağıtmaya başladı. Böylelikle her yıl milyonlarca fide vatandaşlara dağıtıldı. Tohum ve fidenin ardından bu süreci üretim aşamasına geçen Büyükşehir, bu defa da bu fidelerden elde edilen ürünleri vatandaşlara ulaştırdı. Tohumdan sofraya geçen süreci tüm aşamaları ile yansıtan Aydın Büyükşehir, bu uygulaması ile tüm Türkiye'de örnek alınan bir projeyi ortaya koymuş oldu.

Yaz-kış üretime devam

Kış aylarında seralarında üretim çalışması yapan Büyükşehir, yaz döneminde ise açık arazilerinde üretime geçiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinin raflarında yerini alacak olan Ata Tohumlarından elde edilen yazlık doğal sebzelerin tohumları bu yıl da toprakla buluştu.

Sadece tohumlar değil ürünlerde vatandaşla ulaşıyor

Geçtiğimiz yıl da Halk Ege Et raflarında yerini alan ürünler vatandaşlardan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Bu yıl da aynı ilginin olacağını tahmin edilerek daha geniş alanlarda ekimler yapılıyor. Yerli ve doğal ürünlere vatandaşların bu ilgisi üreticilere örnek oluyor.

"Doğal ürünleri vatandaşlarımız ile buluşturacağız"

Vatandaşları doğal ürünlerle buluşturma gayelerinin sebzeyle devam ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Halk Ege Et marketlerinde doğal kooperatif ürünler yer alıyor. Bunun yanında ata tohumlarından üretilen doğal sebzeleri de vatandaşlarla buluşturmak istedik. İlk kez geçen yıl dikimini yaptığımız ve büyük beğeniyle karşılanan doğal sebzeleri bu yıl daha fazla dikerek yine vatandaşlarımızla buluşturacağız. Vatandaşlarımızın doğal ürün gayretimize gösterdikleri ilgi bizleri çok memnun ediyor" dedi.

"Tohumlarımız yerli, toprağımız bereketli ve suyumuz temiz"

Tarımda dışa bağımlı olmamak için gerekli her şeye sahip olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Umuyorum ki bu ilgiyi fark eden daha fazla çiftçimiz ata tohumuyla üretim yapar. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Ülkemizin tarımda dışa bağımlı olmasını istemiyoruz. Tohumlarımız yerli, toprağımız bereketli ve suyumuz temiz. Geriye emek ve deneyim kalıyor. Her ikisi de bizim çiftçimizde var. İnanıyorum ki bunu birlikte başaracağız. Biz 2015 yılında ilk adımı attık ve hızla ilerliyoruz. Halk Ege Et marketleri aracılığıyla doğal ürünleri vatandaşlarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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