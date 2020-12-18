Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor

18.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:41
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'ndeki (ASTİS) yollarda parke taşı döşeme işlemi yaparak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'ndeki (ASTİS) yollarda parke taşı döşeme işlemi yaparak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi de 12 milyon liralık yatırımla ASTİS'in yağmur suyu altyapısını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin yollarını yenilemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın'ın altyapısına ve üstyapısına modern dokunuşlar yaparak gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir ekipleri, ASTİS içerisinde ve çevresinde de çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ASTİS'te parke taşı döşeme işlemi yaparak yol yenilemesi yapıyor. Çalışmada ayrıca bordür taşı döşemesi yapılarak yol üstünden giden suyun, yağmur suyu kanallarına iletilmesi sağlanıyor. ASKİ tarafından 12 milyon liralık yatırımla altyapısı tamamlanan yollardaki çalışmaların ilki, Konfeksiyoncular 2. Cadde'de başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, yol yenileme çalışmalarının ASTİS ve ona bağlı yollarda devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASTİS'in yollarını yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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