Aydın Büyükşehir Belediyesi, askıda su faturası kampanyasını yeniden başlatıyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, askıda su faturası kampanyasını yeniden başlatıyor

15.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:13
Aydın Büyükşehir Belediyesi, askıda su faturası kampanyasını yeniden başlatıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar arasındaki dayanışmayı büyütmek için "Askıda Su Faturası" kampanyasını tekrar hayata geçiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar arasındaki dayanışmayı büyütmek için "Askıda Su Faturası" kampanyasını tekrar hayata geçiriyor.

Pandemi sürecinde vatandaşlar arasındaki yardımlaşmanın artması için geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan ve Aydın'da binlerce vatandaşın su faturasının ödendiği "Askıda Su Faturası" kampanyası yeniden başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşlar ile faturalarını ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bir araya geldiği bu dayanışma, pandemi sürecinin uzaması nedeniyle tekrar hayata geçirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu dayanışmanın ilk döneminde "Devlet içinde devlet olmaz, ama millet içinde imece olur" çıkışıyla kampanyayı başlatmıştı. "Askıda Su Faturası" kampanyasından binlerce aile faydalanmıştı.

Sistemde sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen abonelerin faturalarının yer aldığı ve hayırsever vatandaşların da diledikleri faturayı ödeyebildikleri uygulama aynı şekilde devam ettirilecek.

Sistem nasıl çalışıyor ?

https://eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, "Fatura Bırak" ve "Fatura Al" şeklinde iki seçenek yer alıyor.

Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.

Fatura ödemek isteyenler ise "Fatura Al" seçeneğini seçerek bu yardımlaşma kampanyasına güç veriyor. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, askıda su faturası kampanyasını yeniden başlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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