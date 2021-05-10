Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri uygun mevsimin gelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri uygun mevsimin gelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına hız verdi. Ekipler planlamalar doğrultusunda Aydın'da birçok noktada sıcak asfalt çalışması yapmaya başladı.

Efeler merkezde bir bölümü geçen aylarda asfaltlanan Doğu Gazi Bulvarı'nda asfaltlama çalışmalarına devam eden ekipler Posta Caddesi'nde çalışmaları bitirdi. Tekstil Bulvarı'nda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler ayrıca Doğu Gazi Bulvarı'nda kavşak düzenleme çalışması da yaptı.

Ekipler Didim İnönü Bulvarı'nda da sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Germencik Ömerbeyli'de de sıcak asfalt öncesi çalışmalara başlayan ekipler temel malzeme serimi sonrasında burada da sıcak asfalt çalışması yapacak.

Aydınlıları kaliteli yollarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, planlamalar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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