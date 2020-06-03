Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti
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Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda belediyeye ait mekanda uyuşturucu yapımında kullanılan esrar bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan belediye personeli ile ilgili polis ekiplerinin yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi de işlem başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti
03.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda belediyeye ait mekanda uyuşturucu yapımında kullanılan esrar bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan belediye personeli ile ilgili polis ekiplerinin yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi de işlem başlattı. Çıkan haberler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Aydın Bütyükşehir Belediyesi köpek barınağında uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesi ile gözaltına alınan A.S.'nin işine son verildiğini açıkladı.

Kuşadası'nda bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenlemiş operasyonda 7 kök hint keneviri ele geçirilirken, bir belediye personeli gözaltına alınmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi (Köpek evi) ve çalışanlarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda köpek evi içerisindeki bir tarlada ekili halde 7 kök hint keneviri ele geçirilmesi üzerine polis kendi yönünden soruşturmasını sürdürürken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de kendi içinde soruşturma başlattığı öğrenildi. Yapılan soruşturma sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.S.'nin adli yöndeki soruşturmanın yanında Belediye tarafından işine son verildiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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