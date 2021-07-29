AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 553 KÖYDE BİNLERCE VATANDAŞLA BULUŞTU
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 553 KÖYDE BİNLERCE VATANDAŞLA BULUŞTU

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 553 KÖYDE BİNLERCE VATANDAŞLA BULUŞTU
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"Büyüksehir Sahada" projesi ile vatandaslarla bir araya gelen Aydin Büyüksehir Belediyesi, bayram arasi verdigi ziyaretlerine kaldigi yerden devam ediyor.

"Büyüksehir Sahada" projesi ile vatandaslarla bir araya gelen Aydin Büyüksehir Belediyesi, bayram arasi verdigi ziyaretlerine kaldigi yerden devam ediyor. Büyüksehir bürokratlarinin es zamanli olarak gerçeklestirdigi köy ziyaretleri ile vatandaslarin görüs, talep ve öneriler tek tek not ediliyor.

Kentin gelecegine yapilacak olan yatirimlarin vatandaslara birlikte belirlendigi ve bu yatirimlar hakkinda bilgi verilen toplantilarda Büyüksehir Belediyesi ile vatandas isbirligi saglaniyor. Büyüksehir bürokratlari ve ilgili birim yetkililerinin yer aldigi toplantilarda vatandaslardan gelen görüs, talep ve öneriler not edilerek ilgili birim yetkilisinden aninda bilgi aliniyor ve vatandaslarin talepleri belirli bir is planina dönüstürülüyor.

Vatandaslar Baskan Çerçioglu'na tesekkür etti

Böylelikle vatandaslarin güncellenen ihtiyaçlari yerinde tespit edilerek hizli ve etkin bir çalisma gerçeklestiriliyor. Toplantilarin verimli geçtigini belirten ve bu çalisma sisteminden memnun olan vatandaslar, "Büyüksehir Sahada" projesi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

"Derman belediyeciliginin ne demek oldugunu tikir tikir çalisarak gösteriyoruz. "

"Büyüksehir Sahada" projesi ile vatandaslarin talep ve görüslerini alarak kisa sürede hizli bir çalisma pratigi gelistirdiklerini belirten Baskan Özlem Çerçioglu, "Derman belediyeciliginin ne demek oldugunu tikir tikir çalisarak uygulamali olarak gösteriyoruz. Biz vatandaslarimiza giderek talepleri topluyoruz ve hayata geçiriyoruz. Çözüm odakli, hizli ve etkin çalismalarimiza devam edecegiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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