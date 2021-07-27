AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 486 KÖYDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 486 KÖYDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 486 KÖYDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
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Katilimci belediyecilik anlayisi ile kentin gelecegine yapilacak olan yatirimlarina vatandaslarin görüs ve önerilerini alarak yön veren Aydin Büyüksehir Belediyesi, "Büyüksehir Sahada" projesi ile köy köy gezerek vatandaslari dinledi.

Katilimci belediyecilik anlayisi ile kentin gelecegine yapilacak olan yatirimlarina vatandaslarin görüs ve önerilerini alarak yön veren Aydin Büyüksehir Belediyesi, "Büyüksehir Sahada" projesi ile köy köy gezerek vatandaslari dinledi.

Görüs, talep ve öneriler tek tek not ediliyor

Büyüksehir Belediyesi bürokratlari ve ilgili birim yetkililerinin de yer aldigi toplantilarda, planlanan isler hakkinda bilgilendirme yapan Büyüksehir bürokratlari, vatandaslardan gelen görüs, talep ve öneriler ile birlikte is plani olusturuyor. Vatandaslar bu çalisma sisteminden memnun Aydinlilara en iyi hizmeti en kisa sürede ulastirmak ve yeni olusan ihtiyaçlari ilk agizdan dinlemek için yapilan toplantilardan çok memnun olan vatandaslar ve muhtarlar, bu çalisma sistemi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu: Aydin'da Halk Ister Büyüksehir Yapar

Yapilacak olan yatirimlar hakkinda vatandaslarimizi bilgilendirmek ve yine vatandaslardan gelen talepleri de en dogru sekilde analiz ederek hayata geçirmek için bu toplantilara özel verdigini belirten Baskan Özlem Çerçioglu, "Çözüm odakli çalisma anlayisi ve hizmetlerin sürekliligi için vatandaslarimizi dinlemek bize güç veriyor. Hizmetlerimiz konusunda halkimizla birlikte hareket ederek kisa sürede hizli ilerliyoruz. Aydin'da Halk Ister Büyüksehir Yapar " dedi.

Kaynak: Habermetre

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 486 KÖYDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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