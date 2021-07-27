Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bürokratları aracılığıyla gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin sayısı 486'ya ulaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bürokratları aracılığıyla gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin sayısı 486'ya ulaştı.

Katılımcı belediyecilik anlayışı ile kentin geleceğine yapılacak olan yatırımlarına vatandaşların görüş ve önerilerini alarak yön veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' projesi ile köy köy gezerek vatandaşları dinledi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve ilgili birim yetkililerinin de yer aldığı toplantılarda, planlanan işler hakkında bilgilendirme yapan belediye bürokratları, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve öneriler ile birlikte iş planı oluşturuyor. Aydınlılara en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak ve yeni oluşan ihtiyaçları ilk ağızdan dinlemek için yapılan toplantılardan çok memnun olan vatandaşlar ve muhtarlar, bu çalışma sistemi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Aydın'da halk ister, büyükşehir yapar"

Yapılacak olan yatırımlar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yine vatandaşlardan gelen talepleri de en doğru şekilde analiz ederek hayata geçirmek için bu toplantılara önem verdiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çözüm odaklı çalışma anlayışı ve hizmetlerin sürekliliği için vatandaşlarımızı dinlemek bize güç veriyor. Hizmetlerimiz konusunda halkımızla birlikte hareket ederek kısa sürede hızlı ilerliyoruz. Aydın'da halk ister, büyükşehir yapar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı