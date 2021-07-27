Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bürokratları aracılığıyla gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin sayısı 486'ya ulaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bürokratları aracılığıyla gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin sayısı 486'ya ulaştı.

Katılımcı belediyecilik anlayışı ile kentin geleceğine yapılacak olan yatırımlarına vatandaşların görüş ve önerilerini alarak yön veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Sahada' projesi ile köy köy gezerek vatandaşları dinledi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve ilgili birim yetkililerinin de yer aldığı toplantılarda, planlanan işler hakkında bilgilendirme yapan belediye bürokratları, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve öneriler ile birlikte iş planı oluşturuyor. Aydınlılara en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak ve yeni oluşan ihtiyaçları ilk ağızdan dinlemek için yapılan toplantılardan çok memnun olan vatandaşlar ve muhtarlar, bu çalışma sistemi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Aydın'da halk ister, büyükşehir yapar"

Yapılacak olan yatırımlar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yine vatandaşlardan gelen talepleri de en doğru şekilde analiz ederek hayata geçirmek için bu toplantılara önem verdiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çözüm odaklı çalışma anlayışı ve hizmetlerin sürekliliği için vatandaşlarımızı dinlemek bize güç veriyor. Hizmetlerimiz konusunda halkımızla birlikte hareket ederek kısa sürede hızlı ilerliyoruz. Aydın'da halk ister, büyükşehir yapar" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Eda Erdem Mesut Özil Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:30:31. #1.15#

title