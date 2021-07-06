Aydın Büyükşehir Belediyesi 315 Köyde Vatandaşlarla Buluştu

"Büyüksehir Sahada" Aydinlilari dinlemeye devam ediyor.

"Büyüksehir Sahada" Aydinlilari dinlemeye devam ediyor. Aydin Büyüksehir Belediyesi bürokratlari 17 ilçede toplam 315 mahallede vatandaslarla bir araya gelerek onlarin taleplerini dinledi. Önümüzdeki günlerde mahallelere yapilacak yatirimlar katilimci belediyecilik anlayisiyla gerçeklestirilen toplantilardan elde edilen veriler dogrultusunda yapilacak. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, vatandaslari dinlemeye ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Büyüksehir Sahada" uygulamasina dün 17 ilçede 60 mahalleyle devam edildi. Aydinlilara daha iyi hizmet verebilmek için gerçeklestirilen toplantilarda vatandaslara mahallelerine, ilçelerine ve Aydin'a yapilan yatirimlarla ilgili bilgi verildi. Vatandaslarin Büyüksehir Belediyesi'nden talepleri ve beklentileri de alinirken önümüzdeki süreçteki yatirim programi bu taleplere göre sekillendirilecek.

Baskan Çerçioglu: Aydin'i vatandaslarimizla birlikte yönetiyoruz

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Aydin'in her mahallesine yatirim götürdügünün altini çizen Baskan Çerçioglu "Aydin'i vatandaslarimizla, katilimci belediyecilik anlayisiyla yönetiyoruz. Vatandaslarimizin bizlerden beklentilerini yerine getirmeyi çok önemsiyoruz ve çalismalarimizda buna odaklaniyoruz. Çok daha iyi hizmet verebilmek için vatandaslarimizi dinlemeye ve taleplerini yerine getirmeye devam edecegiz" diye konustu.

Kaynak: Habermetre