Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu Belediye Orkestrası'nın verdiği konserlerle sokaklara taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu Belediye Orkestrası'nın verdiği konserlerle sokaklara taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ı coşku içinde kent genelinde kutladı. Büyükşehir Belediyesi,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı otobüs ile Aydın genelinde günün erken vakitlerinden, gecenin ilerleyen saatlerine varana kadar bayram coşkusunu vatandaşlara yaşatmak için konserler düzenlendi. Aydınlılar bayram coşkusuna ortak olmak için balkonlarından, sokaklardan ve araçlarından şarkılara Türk bayrakları ile eşlik etti. Tüm yurtta olduğu gibi saatler tam 19.19'u gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

"Bütün ümidim gençliktedir" sözleri ile ülkemizin geleceğini gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan gençlere her zaman sahip çıkacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada yeniden olay oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada yeniden olay oldu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Pınar Altuğ Feyza Aktan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Büyükşehir Belediyesi '19 Mayıs'ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 02:07:57. #1.14#

title