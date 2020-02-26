Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, zabıta aracına haciz konan ilçe belediyesini ziyaret...

26.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:16

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ödenmeyen borçları nedeniyle zabıta aracına haciz konan İncirliova Belediyesi'ni ziyaret etti.

İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile makamında görüşen Çerçioğlu, yaptığı konuşmada ilçe belediyesi bütçesinin belli olduğunu, 11 ayda 12 milyon liralık borç ödediğini belirtti.

Dün belediyenin zabıta aracına haciz konduğunu, aracın bulunamaması üzerine makam odasındaki eşyaların haczedilmeye çalışıldığını kaydeden Çerçioğlu, "Olmasını istemediğimiz bir durum. Bu masa ve bu sandalye gitse ne olur ? Dışarıya çadır kurarız orada hizmet veririz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Yapılacak projeleriniz varsa hemen getirin yapalım." dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise bu borcu yapanın kendisi olmadığını, önceki dönemlerde oluşan borç nedeniyle icra uygulanmadığını, seçimin ardından belediyeye icra takiplerinin başladığını anlattı.

Kaya, makam ve koltuk sevdalısı olmadıklarını, büyükşehir belediyesinin verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kaya, Çerçioğlu'nun tavsiyesi üzerine haciz kararını protesto için makam koltuğunu odasından çıkarttırarak, plastik sandalyede oturdu.

Makam aracı ve zabıta aracına haciz kararı verilmişti

İncirliova Belediyesi'nde 2014 yılında işten çıkarılan 87 personelin açtığı davada mahkeme, belediyenin 1 milyon 46 bin 260 lira tazminat ödemesine karar vermiş, işçilere 588 bin 284 lira ödenmiş, kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık 29 Eylül 2019'da Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verilmişti.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapatmış daha sonra da haciz işlemi uygulanmaması için şantiye deposuna kaldırmıştı.

Belediye Meclisi kararıyla 1 Ekim 2019'da bu araç "hizmet aracı" olarak tahsis edilmişti.

Dün de belediyeye gelen icra memurları, zabıta aracının başka bir yere götürülmesinden dolayı Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam odasındaki eşyalar için icra işlemi başlatmış ancak eşyaların kamu hizmetinde kullanılması nedeniyle tutanak tutarak belediyeden ayrılmıştı.

Kaynak: AA