Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor
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Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor

31.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:53
Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan arama kurtarma ekibi İzmir'de çalışmalara devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan arama kurtarma ekibi İzmir'de çalışmalara devam ediyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında, yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılmasına destek sağlamak amacıyla 12 kişilik arama kurtarma timi hazır hale getirildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler kısa süre içerisinde deprem bölgesinde ulaşarak çalışmalara katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi Bayraklı Manavkuyu bölgesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanan deprem sonrasında belediye olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Bu zor günleri birlikte, dayanışma ile aşacağız" diye konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor
Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor
Aydın Büyükşehir arama kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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