AYDIN BUĞDAY HASADI ÇİFTÇİ VE BESİCİYİ SEVİNDİRDİ AYDIN'da koronavirüs nedeniyle kış aylarında besicilik yapanlar; samanın balya fiyatı 37 liraya kadar çıkınca bulmakta zorlandı.

AYDIN'da koronavirüs nedeniyle kış aylarında besicilik yapanlar; samanın balya fiyatı 37 liraya kadar çıkınca bulmakta zorlandı. Buğday hasadının başlamasıyla samanın balyasının 20 liranın altına düşmesi hem çiftçiyi hem besiciyi sevindi.

Geçiminin büyük bir kısmını tarım ve besicilik yaparak sağlayan Aydınlılar, kış aylarında hayvanlarına yedirecek saman bulmakta zorlandı. Bu süreçte samanın balyası, 37 liraya kadar çıktı. Yaz ayının gelmesiyle başlayan buğday hasadı hem çiftçileri hem de besicilik yapanları sevindirdi. Buğday hasadının başlamasıyla tarlada samanın balyası, 20 liranın altına düştü. Buğdayın kilosu 1 lira 50 kuruş ila 1 lira 60 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Koronavirüs nedeniyle tarıma önem veren çiftçiler, İncirliova'da geçen yıla oranla yüzde 8 daha fazla buğday ekimi yaptı. İncirliova'da 12 bin dekar buğday ekili alan bulunduğu belirtildi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Koronavirüs zamanında bile çiftçiler için durmak yok üretime devam. Buğday hasadı başladı. Taban fiyatı ise kilogramı 1 lira 60 kuruş olarak açıklandı. Ancak tüccar 1 lira 50 kuruş civarında alım yapıyor. Buğday verimi bu sezon çok güzel gidiyordu. Mayıs ayında yaşanan ani hava sıcaklığı nedeniyle verimde biraz düşüklük yaşandı. Normalde dönümünde 650 kilo buğday beklerken, 500 kilo ancak verim alabiliyoruz. Allah'tan gelen bir iklim değişikliği yaşadık tabii ki. Buna da şükür daha fazlası da olabilirdi" dedi.

'DÜNYA AÇ KALIR AMA TÜRKİYE AÇ KALMAZ'

Saman fiyatlarının kış aylarında tavan yaptığını söyleyen Kaykı, "Şu anda balyası 14 ila 17 lira arasında alınıp satıyor. Fiyatlar iyi. Dünyada virüs yaygınken, topu tüfeği değil önce sağlığı sonra da gıdayı ön plana almamız lazım. Bizde çiftiler olarak ülkemizi aç bırakmamak için gece- gündüz çalışıyoruz. Bunun da bir karşılığı olmalıdır. Buğday hammadde olarak insanın yaşam maddesi. Ekmek tüketimi dünyada olduğundan daha çok ülkemizde tüketiliyor. Bir savaş durumunda akla ilk gelen silah olurken, koronavirüs nedeniyle akla ilk gelen ise gıdadır. Dünya aç kalır ama Türkiye aç kalmaz. Geçen yıl buğday ekimiyle bu yılı kıyasladığımız zaman yüzde 8 gibi daha fazla artış var. İncirliova'da 12 bin dekar buğday ekili alan var. Buğday olmazsa yaşam olmaz. Türkiye, büyük bir ülke olduğunu bu ortamda bir kez daha dünyaya ispatlamıştır. Çiftçilerin alkışlanması lazım. Bu virüs ortamında arkadaşlarımız dışarıya çıkmayarak evde kaldılar. Ama biz çiftçiler olarak hiçbir gün evde oturmadık. Üretime devam dedik. Türkiye'yi biz doyururuz hiçbir sıkıntı yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA