Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında
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Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 etabında Galatasaray'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 5-6 etabındaki ilk maçına çıkacak.

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Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 etabında Galatasaray'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 5-6 etabındaki ilk maçına çıkacak. Aydın temsilcisi, 5-8 etabında Yeşilyurt'u eleyen Nilüfer Belediyespor'la rakip olacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. İki galibiyete ulaşan tarafın sezonu 5'inci sırada tamamlayacağı seride 2'nci maç 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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