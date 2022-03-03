Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi - Haberler

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Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi

CEV Challenge Kupası'nda ilk kez yer aldığı 2019'da adını finale yazdırıp, kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmasına rağmen tarih yazan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon ikinci kez yer aldığı aynı kupada yarı finalde elenme üzüntüsü yaşadı.

AYDIN (DHA) - CEV Challenge Kupası'nda ilk kez yer aldığı 2019'da adını finale yazdırıp, kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmasına rağmen tarih yazan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon ikinci kez yer aldığı aynı kupada yarı finalde elenme üzüntüsü yaşadı. Mavi-beyazlı ekibi yarı finalde durduran yine bir İtalya temsilcisi oldu. Savino Del Bene Scandicci'ye evinde 3-2 mağlup olan Aydın'ın Sultanları dün İtalya'da çıktığı rövanş mücadelesini 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

Sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Balkan Kupası'nı kaldırarak Challenge Kupası'nda eleme oynama hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor sırasıyla BK Tromso (Norveç), OK Gacko (Bosna Hersek), MCM Diamant Kaposvar (Macaristan) ve CSM Lugoj'u (Romanya) eledi. Bu sezonki Avrupa macerasına namağlup geldiği yarı finalde veda eden Aydın Büyükşehir, finali göremeden havlu atmasına rağmen ülkemizi başarıyla temsil ederek alkış topladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, İtalya, Aydın, Spor, Haberler

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