Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi

Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde çıkan samanlık deposu yangını tam 14 saat sonra tamamen söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde çıkan samanlık deposu yangını tam 14 saat sonra tamamen söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gece saatlerinde çıkan yangında büyük çaba gösterdi. En zor yangın tiplerinden biri olan kuru saman yangını kontrol altına alınmasının ardından saatlerce soğutma çalışmalar devam etmişti. Yangının 14 saat sonra tamamen söndürüldüğü ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda; "Özbaşı mahallesi yolu üzerinde oluşan saman damı yangınına ekiplerimizce 14 saat süren müdahale ve söndürme çalışmalarımız başarı ile tamamlanmıştır. Sıcağa, susuzluğa ve yorgunluğa rağmen canla başla çalışan, emeği geçen tüm arkadaşlarımızın eline yüreğine emeklerine sağlık. Allah çalışan ekip arkadaşlarımızın ayağına taş değdirmesin" ifadesine yer verildi.

İtfaiye ekiplerinin yorgunlukları, başarılı bir çalışmanın ifadeleri de paylaşılan fotoğraflara da yansıdı. - AYDIN

Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi
Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi
Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi
Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Prens Harry Ebru Gündeş Deniz Çakır Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:59:34. #1.15#

title