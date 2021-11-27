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Aydın BŞB filede Nilüfer Belediye'yi ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB filede Nilüfer Belediye'yi ağırlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bolu Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bolu Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası'nda Bosna Hersek takımı Gacko'yu eleyerek 8'li finaller turuna yükselen Aydın temsilcisi ligde 10 puanla 9'uncu sırada, Bursa ekibi ise 6 puanla 12'nci basamakta yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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