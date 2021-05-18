Aydın BŞB filede Güldeniz'i aldı
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Aydın BŞB filede Güldeniz'i aldı

Aydın BŞB filede Güldeniz'i aldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak için transfer harekatını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan Güldeniz Önal'la anlaşma sağladı.

MİSLİ.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak için transfer harekatını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan Güldeniz Önal'la anlaşma sağladı. Türk voleybolunun en kariyerli isimlerinden 35 yaşında, 1.83 boyundaki smaçör, Vakıfbank ile 2011 yılında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayıp son 3 sezondur Galatasaray'da forma giydi. 

İç transferde Duygu Düzceler, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler Bektaş, Emine Arıcı, Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıç ve Berra Eren'i kadroda tutan Aydın ekibi, dış transferde şimdiye kadar Anna Nicoletti, Greta Szakmary, Ergül Avcı, Merve Nur Öztürk ve Melis Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Aydın'da, Maret Grothues, Ecem Alıcı, Janset Cemre Erkul, Pınar Eren Atasever, Anthi Vasilantonaki ve Meryem Boz ise takımdan ayrıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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