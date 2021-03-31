Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk

MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya yarın deplasmanda konuk olacak.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya yarın deplasmanda konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, sarı-kırmızılıları bir kez daha yendiği takdirde seriyi 2-0'a getirip adını Play-Off'ta 5-6'ncılık Etabı'na yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı