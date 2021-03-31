Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk
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Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk

MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya yarın deplasmanda konuk olacak.

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MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya yarın deplasmanda konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, sarı-kırmızılıları bir kez daha yendiği takdirde seriyi 2-0'a getirip adını Play-Off'ta 5-6'ncılık Etabı'na yazdıracak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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