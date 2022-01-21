Aydın BŞB filede evinde PTT sınavında

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde PTT ile karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde PTT ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Başkent ekibini bu kez yenerek moral bulmayı hedefliyor.

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