Aydın BŞB filede evinde PTT sınavında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın BŞB filede evinde PTT sınavında

Aydın BŞB filede evinde PTT sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde PTT ile karşı karşıya gelecek.

AYDIN (DHA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde PTT ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Başkent ekibini bu kez yenerek moral bulmayı hedefliyor.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Aydın, PTT, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title