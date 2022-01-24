Aydın BŞB filede Avrupa'da çeyrek final sınavında

ÜLKEMİZİ kadınlar voleybolda CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın çeyrek final ilk maçında evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile karşı karşıya gelecek.

ÜLKEMİZİ kadınlar voleybolda CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın çeyrek final ilk maçında evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Volodymyr Bosenko (Ukrayna), Ioannis Ioannidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. Aydın ekibi 1 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - RC Cannes (Fransa) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri