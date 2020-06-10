HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Aydın BŞB Ecem'i takımda tuttu

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde son iki sezonda kadroda yer alan Ecem Alıcı ile yeniden anlaştı.

Aydın BŞB Ecem'i takımda tuttu
10.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:19

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde son iki sezonda kadroda yer alan Ecem Alıcı ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'ne çıktığımız sene ilk transferlerimizden biri olan Ecem Alıcı ile üçüncü sezonumuzda yine birlikteyiz" ifadelerine yer verildi. Türk Telekom altyapısından yetişen 26 yaşındaki smaçör, TVF Spor Lisesi, Galatasaray, Çanakkale Belediyespor, Maltepe Yalı, Bolu Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formalarını da terletmişti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti Spor
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi Spor
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Spor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi Spor
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Simge Sağın Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Aydın BŞB Ecem'i takımda tuttu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:32:20. #1.14#
title