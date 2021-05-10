Aydın BŞB'de Szakmary imzaladı
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Aydın BŞB'de Szakmary imzaladı

Aydın BŞB'de Szakmary imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaştığı Macar smaçör Greta Szakmary'i renklerine bağladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaştığı Macar smaçör Greta Szakmary'i renklerine bağladı. Aydın ekibi, Macaristan Milli Takımı'nın kaptanı 30 yaşındaki Greta Szakmary ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Almanya'da Schweriner SC ekibinin kaptanı olarak görev yapan Szakmary, kariyerinde 3 Macaristan Ligi, 3 Macaristan Kupası, 1 Almanya Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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