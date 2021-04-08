Aydın BŞB Bursa'da rövanşa çıkıyor
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Aydın BŞB Bursa'da rövanşa çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB Bursa'da rövanşa çıkıyor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-6'ncılık etabındaki ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-6'ncılık etabındaki ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Aydın temsilcisi rakibini yenmesi halinde seride durumu 1-1'e getirip, sezonu 5'inci sırada tamamlama umudunu koruyacak.

Mavi-beyazlılar, bir kez daha mağlup olması durumunda ligi 6'ncı sırada bitirecek. Seride eşitlik halinde üçüncü ve son maç pazar günü yine Bursa'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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