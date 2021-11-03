Aydın BŞB avantajı kaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın BŞB avantajı kaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB avantajı kaptı

Voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ilk maçında Norveç ekibi BK Tromso'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantaj yakaladı.

AYDIN (DHA) - Voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ilk maçında Norveç ekibi BK Tromso'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantaj yakaladı. Rakibi karşısında setleri 25-13, 25-15 ve 25-15'lik skorlarla geçen Aydın ekibi, yine Norveç'te bu akşam saat 21.00'de de oynayacağı maçı kazanırsa adını son 32 takım arasına yazdıracak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, galibiyetten dolayı takımı tebrik etti.


Aydın BŞB avantajı kaptı

Aydın BŞB avantajı kaptı

Aydın BŞB avantajı kaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title