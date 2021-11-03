Aydın BŞB avantajı kaptı

AYDIN (DHA) - Voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ilk maçında Norveç ekibi BK Tromso'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantaj yakaladı. Rakibi karşısında setleri 25-13, 25-15 ve 25-15'lik skorlarla geçen Aydın ekibi, yine Norveç'te bu akşam saat 21.00'de de oynayacağı maçı kazanırsa adını son 32 takım arasına yazdıracak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, galibiyetten dolayı takımı tebrik etti.

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