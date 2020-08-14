Aydın: "Bizim sevdamız Yenişehir'dir"
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Aydın: "Bizim sevdamız Yenişehir'dir"

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı 61 kırsal mahallede çalışmalar devam ediyor.

Aydın:
14.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:53

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı 61 kırsal mahallede çalışmalar devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, ilçeye bağlı 61 kırsal ve merkezdeki 10 mahallede belirlenen talepleri ilçeye kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Mahmudiye Mahallesinde yapılan çalışmaları MHP İlçe Başkanı Arif Eren ile yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Mahmudiye Mahallemizde kilit parke taşı işine devam ediyoruz. Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımız daha güvenli ve modern hale geliyor. Araç ve yaya trafiğine uygun hale gelen yollarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek, tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kırsalda ağır kış şartları öncesi yollarımızı çözüme kavuşturuyoruz. Bizim tek işimiz Yenişehir halkımızın en iyi hizmeti alması için çalışmaktır" dedi.

Belediye Başkanı Aydın, "Göreve gelmeden ilçemizdeki 71 mahalledeki sorun ve istekleri muhtarlarımızdan istemiştik. Büyükşehir ile öncelikli olan yerlerde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim için Yenişehir'in her yeri her mahallemiz aynıdır. Bizim Sevdamız Yenişehir'dir. Halkımıza söz verdik. ve verdiğimiz bu sözleri yerine getirmek için buradayız. Bizlerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahmudiye Muhtarı Mustafa Özgöven, "Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımız daha güvenli ve modern hale geliyor. Bu hizmetin yapımında emeği geçenlere köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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