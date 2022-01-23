Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cerit, güven tazeledi

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığına Taşkın Cerit yeniden seçildi.

Efeler ilçesindeki Çeştepe Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen 4. olağan genel kurulda gündem maddeleri onaylandıktan sonra tek liste ile seçime geçildi.

Açık oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimde üyelerin oyunu alan Cerit, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan Cerit, kentin, en aktif sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Önemli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Cerit, "Üyelerimizin desteğiyle sosyal projelere imza attık. Biz Beşiktaş'ın olduğu her yerde Aydın'ı, Aydın'da da Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Bu iki kutsal görevin sorumluluğunu hissediyoruz. Aydın'ın daha iyi bir yere gelmesi için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Genel kurula Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Genç İşadamları Derneği Başkanı Fikret Utku Uyanık, Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil katıldı.