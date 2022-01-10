Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Avşar teşekkür etti

AYDIN (İHA) - Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Serhan Avşar, "Odamızı söz verdiğimiz gibi üyelerimiz ile birlikte yöneteceğiz" dedi.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Genel Kurulu'nda 29 yıllık mevcut başkan ve aynı zamanda da Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan'a karşı seçimi 86 oy farkla kazanan Serhan Avşar kendisine destek olan oda üyelerine teşekkür etti. Hafta içi gerçekleştirilen genel kurula bir çok üyenin iş yerlerini bırakıp gelerek fedakarlık yaptığını ifade eden Avşar, "Büyük bir coşkuyla ve belki de rekor seviyede bir katılımla, seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Seçim sürecini kıymetli oda üyelerimiz, demokratik bir şekilde sandık başına giderek, şahsım ve yönetim kurulumu görev başına getirerek noktaladı. Seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere, gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan yönetim kuruluma, bu zorlu süreçte omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma, uzaktan yakından arayıp destek olan dostlarıma, seçimi kazanmamızda emekleri geçen herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Bu sürece verdikleri katkılardan dolayı hepsinden Allah razı olsun. Ayrı bir teşekkürü hafta içi olmasına rağmen iş yerlerini bırakarak oylarıyla bizi yönetime getiren değerli oda üyelerimize etmek istiyorum. Son olarak seçim süreci boyunca sesimizi duyuran, basın mensuplarına da teşekkür etmek istiyorum. Allah nasip ederse vaat etmiş olduğumuz projeleri gerçekleştirmek için bütün gayretimizi sarf ederek çalışacağız. Odamızı söz verdiğimiz gibi sizlerle yani oda üyelerimiz ile birlikte yöneteceğiz. Seçimlerimizin odamıza ve üylerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet