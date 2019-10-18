Aydın beden eğitimi ile müzik dersini birleştirip, akademik başarıyı artırdılar

18.10.2019 13:14

Beden eğitimi ile müzik dersini birleştirip, akademik başarıyı artırdılar

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Spor Lisesi'nde ortak çalışmayla müzik ve spor bir araya getirildi. Öğrencilerden bazıları davul ve gitar çalarken, diğerleri de basketbol topuyla yaptıkları hareketlerle ritme ayak uyduruyor. Böylelikle hem müzik hem de beden eğitimi daha eğlenceli bir hale getirilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Beden eğitimi öğretmeni Hayriye Kazan Övüç müzikle sporun, öğrencilerin akademik derslerine de olumlu yönde katkı sağladığına dikkat çekti.

İncirliova'da 10 yıl önce kurulan 18 derslik, 431 öğrencili İncirliova Spor Lisesi'nin Müzik Öğretmeni Gonca Durak, bir süre önce internette Japonya'da bir okulda müzikle sporun bir arada yapıldığı bir video izledi. İzlediği videodan etkilenen Durak, konuyu görev yaptığı okuldaki beden eğitim öğretmeni Hayriye Kazan Övüç'e anlattı. İki öğretmen kolları sıvayıp, geçen Nisan ayında bu konuda çalışmalara başladı. Öğrencilerden 10'u davulla, 1'i de gitarla çember oluşturup, müzik yaparken diğer öğrenciler de ritme ayak uydurarak spor yapmaya başladı. Her geçen gün geliştirilen ders bir şova dönüştü. Öğrenciler, zamanla davulla tutulan ritme, basketbol toplarını sektirip, çeşitli figürlerle uyum sağlayarak ilginç gösteriler yapmaya başladı. Daha sonra bu bir adım daha öteye tanışıp, bir Karadeniz türküsü olan 'Hayde Gidelum hayde' isimli şarkı eşliğinde spor yapılmaya devam edildi. Öğrenciler, şimdi de ritim eşliğinde yaptıkları bu şovları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri olarak sunmaya hazırlanıyor. Müzik eşliğinde beden eğitimi, öğrenciler için eğlenceli hale gelirken, öğretmenler de uygulama ile öğrencilerin eskiye oranla öğrencilerin derslere daha iyi odaklandığını söyledi.

'KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞTIRDIK'

Uygulama ile ilgili bilgi veren müzik öğretmeni Gonca Durak, öğrencilerin bu yöntemle bedensel ve eğitimsel çok şeyi tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi

Japonya'da müzik ile sporu birleştiren bir çalışmayı internette gördüm. Bunu Türk müziği ile nasıl bağdaştırabiliriz diye düşündük. 10 davul, 1 de gitar temin ettik. Davullar ve gitarla birlikte yine kendi kültürümüzden olan bir Karadeniz türküsü olan 'Hayde Gidelum hayde' ile icra etmeye çalıştık. Bunun öğrenciler açısından bedensel ve eğitimsel çok şeyi tamamlayan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Eğlenirken, spor da yapılmış oluyor. Öğrencilerin ritimsel algısında gelişme çok fazla oldu. Herhangi bir vurmalı çalgıya dokunmaları bile benim için çok önemliydi. Ortaya güzel bir şey çıktığına inanıyorum ve bu nedenle de çok mutluyum. Birçok müziğe sporla eşlik edip, denemeler yaptık. Bu çalışmayı biraz daha geliştirerek üzerine bir şeyler katacağız.

'ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK DERSLERE KONSANTRASYONUNU ARTTIRDI'

Beden eğitimi öğretmeni Hayriye Kazan Övüç müzikle sporun, öğrencilerin akademik derslerine de olumlu yönde katkı sağladığına dikkat çekerek, şöyle dedi

Gonca öğretmen müzikle-sporun bir arada olduğu projeyi bana açıp, internette gördüğü videoyu izletti. Bu videoyu daha sonra öğrencilerimle de izledim. Ardından basketbol toplarını alıp, çalışmalara başladık. Öğrencilerle birlikte yapacağım hareketleri belirledik. Daha sonra bunu müzikle birleştirdik. Hepimiz için inanılmaz güzel ve eğlenceli bir çalışma oldu. Çok keyif aldık. 13 yıldır beden eğitimi öğretmeniyim. Birçok kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çalışması yaptık. Bu çalışma bana en çok heyecan veren çalışma oldu. Müzikle spor, öğrencilerin akademik derslerine de olumlu yönde katkı sağladı. Öğrenciler derslere daha iyi konsantre oluyor, bu da başarılarını artırıyor.

Övüç, şimdilik basketbol topu ile yaptıkları sporda müzik ritmini kullandıklarını vurgulayarak, ilerleyen zamanlarda bunu diğer spor dallarında da deneyeceklerini kaydetti.

'KISA SÜREDE UYUMU YAKALADIK'

Davul çalarak müzik eşliğindeki beden eğitimi dersine katılan 12'nci sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kaya uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bizim için eğlenceli bir uygulama. Ritim anlamında da çok gelişiyoruz. Çalışmalar zevkli oluyor. Arkadaşlarla da çok güzel zaman geçiyoruz dedi.

Bir başka 12'nci sınıf öğrencisi Eren Kaya da 'Basketbol topu ile müzik eşliğinde çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Davulun ritmi ile basketbol topu sektirirken çıkan sesteki uyum çok heyecan verici. Kısa sürede uyumu yakaladık. Bu konuda hem müzik hem de beden eğitimi öğretmenimizden çok şey öğrendik. 19 Mayıs kutlamalarında, bizi izleyenlere güzel bir gösteri sunacağız diye konuştu.

12'nci sıf öğrencilerinden Hilal Şimşek de müzik ile sporun kendilerine yaşam enerjisi kattığını ve daha eğlenceli olduğunu vurgulayıp, Kafamızı bu sayede boşaltıyor, stresimizi atıyoruz. Bu tarz şeyler bizi rahatlatıyor. Müzik ve beden derslerini daha çok sever olduk dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Barış Kızıl da hayatımda ilk kez davul çaldığını belirterek, Çalmaya bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Davulun ritmini müzikle de çok iyi birleştirdik. Bu yapılan bizim için de iyi bir tecrübe oldu dedi.

Kaynak: DHA